Exception culturelle : les librairies indépendantes prospèrent

Un recueil de poèmes est offert aujourd'hui à chaque client pour célébrer les librairies indépendantes. À chaque fois qu'ils passent à Lesneven (Finistère), un couple récupère la pile de livres sélectionnés par sa libraire. Claire Hueber, responsable librairie “Saint-Christophe", a repris il y a deux ans la librairie qu'elle fréquentait enfant. Un pari réussi dans un secteur fragile. Les petits libraires subissent la concurrence des plateformes de vente de livres en ligne et des grandes enseignes. Marie-Rose Guarnieri est une figure du métier. Pour elle, cette exception française est aussi liée à cette décision prise par Jack Lang en 1981, rendre unique le prix du livre, quel que soit son lieu de vente. La concurrence ne se joue donc pas sur le prix du livre, mais sur un savoir-faire. Aujourd'hui, l'artiste-peintre Edi Dubien est venu dédicacer le livre de poésie qu'il a illustré. "J'adore la librairie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut protéger à l'heure actuelle.", s’exprime-t-il. Ce dynamisme culturel a permis de construire et de maintenir le réseau de petits libraires le plus dense au monde. TF1 | Reportage C. Bayle, D. Pires, C. Ebrel