Excès de vitesse : ces habitants qui installent des faux radars

Sur le bord de la route à Neufmesnil, une petite ville de 3 000 habitants, on trouve un radar, ou plutôt un faux radar. Mais la copie est tellement bonne que plusieurs automobilistes s’y sont trompés. Au départ, il y a trois ans, Alexandre installe un distributeur alimentaire et il trouve que l’un des côtés de la machine ressemble déjà à un radar. Il décide alors d’aller jusqu’au bout de son idée. Sur cette route, la vitesse est limitée à 50 kilomètres heure, mais beaucoup d’automobilistes vont bien plus vite. Le faux radar les fait ralentir. Et des faux radars, on en voit régulièrement un peu partout en France. Sur une boîte aux lettres par exemple, ou plus original, sur un réfrigérateur. Mais que dit la loi ? Un faux radar, installé sur la voie publique, c’est illégal, sauf autorisation de la mairie, comme c’est le cas à Neufmesnil. Un faux radar installé chez vous, c’est possible, mais il y a quand même quelques règles. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire