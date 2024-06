Exclusif : au cœur de la victoire des Bleus

Nous avons des images exceptionnelles des quelques minutes avant et après le coup d'envoi du match des Bleus contre l'Autriche. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe, lance des mots d'encouragement avant le match. Dans le vestiaire, un seul message leur est adressé, c'est d'être solidaire. Les quelques minutes sont parfois cruelles, souvent douloureuses, mais finalement, plutôt joyeuses. La France remporte le match à 1 - 0. De retour au retour au vestiaire, les deux gardiens de but remplaçants prennent la parole et félicitent l'équipe de leur bon travail sur le terrain. Alphonse Areola s'inquiète de la coupure d'Antoine Griezmann à la tête. Mais surtout, le vestiaire applaudit N'Golo Kanté pour sa remarquable performance. Leur objectif est de faire aussi bien ce vendredi 21 juin face aux Pays-Bas. TF1 | Reportage S. Millanvoye, R. Etienne