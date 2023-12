Exclusif : plongée dans la plus grande ferme d'insectes du monde

Des larves de scarabée qui sont la protéine du futur. Nous sommes près d'Amiens, dans la plus grande ferme verticale d'insectes au monde : une seule espèce élevée dans 45 000 mètres carrés et près de 40 mètres de hauteur, un volume de cathédrale pour une exploitation d'un nouveau genre. Nous avons exceptionnellement pu y entrer. Sur ce site, les insectes sont exclusivement élevés pour l'alimentation animale et ils ont droit à un menu sur mesure. Zone de repos, de reproduction, de nourrissage, tout au long de leur vie, les insectes feront de nombreux trajets, d'un espace à l'autre, dans des bacs automatisés. À chaque étape, ils sont scrutés et triés pour suivre leur croissance. Intelligence artificielle, robotique, technologie dernier cri dans cette usine où tout se pilote à distance. Les larves de scarabée ont été sélectionnées pour leur taux élevé de protéines, une source d'autant plus intéressante qu'elle consomme peu d'eau. C'est quinze fois moins que le poulet, par exemple. Après trois mois d'élevage, les vers sont broyés en poudre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage É. Payró, A. Pocry, S. Iorgulescu