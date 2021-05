Exclusif : dans les coulisses de la préparation des Bleus à Clairefontaine

C'est à Clairefontaine que les Bleus se sont rassemblés ce mercredi 26 mai. Cette année, la résidence de l'Équipe de France de football s'est transformée en bulle sanitaire. Et cette bulle devra rester la plus hermétique possible. Preuve en est, dès leur arrivée, tous les Bleus effectuent un contrôle de température et un test PCR. Et si un joueur est positif au Coronavirus, il devra quitter le groupe et sera éliminé de la compétition. Depuis un an, les Bleus ont appris à respecter un protocole sanitaire très strict. Il disposait déjà de chambre individuelle au château de Clairefontaine. Ils vont devoir s'y vêtir et utiliser leur propre douche après les entraînements, sans passer par le vestiaire collectif. En outre, pour limiter les risques de contaminations, les Bleus ne prendront plus leur repas dans le salon habituel, jugé trop étroit. Désormais, l'ensemble du groupe déjeunera de quelques mètres plus loin dans un salon disposant d'un peu plus d'espace. Ce dernier permettra d'optimiser les flux ou encore de disposer le staff et l'équipe dans la meilleure des conditions possibles en tenant compte du contexte sanitaire actuel.