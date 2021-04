Exclusif : dans les coulisses du conseil scientifique

Voilà deux mois et demi qu'on ne l'avait plus vu ni entendu. Disparu des écrans radars, Jean-François Delfraissy a accepté de nous recevoir dans son bureau. En temps normal, il est président du Comité national d'éthique. Mais depuis un an, il est aussi président du Conseil scientifique et chargé d'éclairer le gouvernement. À ses côtés au quotidien, Caroline, étudiante à Sciences Po. Les journées du professeur sont essentiellement rythmées par des visio et des coups de fil. Jean-François Delfraissy dirige une équipe de 17 scientifiques. Trois fois par semaine, tout le monde se retrouve pour une réunion à distance. Omniprésent dans les médias au cours des dix premiers mois, est-il toujours aussi influent ? Il y a ceux qui disent qu'il décide à la place du gouvernement. "Il n'y a jamais eu de troisième pouvoir médical en France ni ailleurs", répond le professeur. À Lyon, nous retrouvons un autre membre du conseil sur un marché. Le professeur Bruno Lina, virologue de renom, il a aussi mis de côté son activité principale. La discrétion pour principe de travail. Emmanuel Macron a parlé de la mi-mai pour un début de sortie de crise. Jean-François Delfraissy est plus prudent. "Est-ce qu'on va sortir complètement de la crise à l'été ? Non et on aura probablement à l'automne de nouveau une circulation de virale importante. Mais on aura une large population vaccinée", explique le professeur. "Et moi, je vois une sortie de crise définitive plutôt sur 2022", poursuit-il. Créé en mars 2020, le Conseil scientifique est reconduit dans ses fonctions au moins jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire en juin prochain.