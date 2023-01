Exclusif : Hugo Lloris annonce sa retraite internationale

Ce lundi dans l'après-midi, dans les locaux du 20h, le capitaine de l’équipe de France est venu tourner une page. “Après longue réflexion, j’ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus, et de prendre ma retraite internationale”, a-t-il déclaré. La dernière image en Bleus d’Hugo Lloris donc, c’était le 19 décembre dernier. La France venait de perdre une finale de Coupe du monde. “J’aurais préféré finir sur un titre de champion du monde, mais je préfère retenir cette aventure positive, et on a rendu les Français très fiers”, poursuit-il. De son propre aveu, c’est la décision la plus difficile de sa carrière, et au moment de l’annoncer, quelques larmes contenues. “Je crois, déjà un soulagement de l’annoncer, et je crois surtout que je peux me sentir privilégié d’avoir pu être le capitaine de l’équipe de France, d’avoir pu jouer autant de matchs sous le maillot des Bleus, d’avoir pu apporter du bonheur aux supporters, d’avoir partagé des grands moments avec tous mes coéquipiers, avec différents sélectionneurs, mais surtout avec Didier Deschamps”, répond-il à la question à propos de l’émotion qui domine aujourd’hui chez lui. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, A.S. de Kristoffy, J.F. Jouanne