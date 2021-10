Exclusif : Kidal, le convoi du départ de l’armée française

Dans cette immensité désertique, c'est un convoi démesuré qui serpente au milieu des dangers et dans un océan de poussière. Nous avons suivi cette opération hors normes à bord de l'un des blindés de l'escorte. Quelques jours plus tôt, les couleurs de la France flottent encore à Kidal lorsque nous arrivons dans cette base militaire quasi déserte. Le capitaine Jean-Alexandre a passé quatre mois dans ce lieu à préparer le départ. Cela alors que des milliers de militaires français s'y sont relayés en huit ans. Sa mission, laisser la meilleure image possible derrière eux. Cette zone est jugée aujourd'hui stabilisée. L'armée veut donc redéployer ses forces dans une autre région plus au sud. Alors qu'ils achèvent les derniers cartons, à l'autre bout de cette base, où resteront 2 000 Casques bleus des Nations unies, les Français chargent les camions. L'armement a déjà été évacué par les airs. Ce trajet à haut risque, c'est le capitaine Mehdi qui le dirige. Environ 400 km à parcourir, jusqu'à la base de Gao. Trois ou quatre jours de voyage selon l'itinéraire, décidé à la dernière minute en fonction du renseignement militaire. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.