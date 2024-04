Exclusif : la carte du littoral menacée

Tout au bord de la falaise, le temps est compté pour cette propriété, grignotée par la mer chaque jour davantage. Régine vit dans cette maison du Pas-de-Calais depuis 17 ans. En 2028, sa maison pourrait bien être engloutie. Aujourd’hui, 900 kilomètres de nos côtes sont menacés, soit 20% du littoral français. Avec des tempêtes de plus en plus violentes, les catastrophes climatiques se multiplient. D’ici quatre ans, en comptant la hausse du niveau de la mer, 1 406 bâtiments pourraient être menacés, avec une valeur totale de 240 millions d’euros. Restaurants, hôtels, campings, mais surtout résidences principales, comme secondaires. On recense parmi les départements les plus touchés la Manche, la Gironde, mais aussi la Loire-Atlantique, ou encore le Var et la Corse. Dans ces zones côtières, aucun de nos lieux de vie ne sera épargné. En 2050, la hausse de la mer sera d'un mètre, 5 200 logements et 1 400 bureaux et commerces seront touchés. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Lezis, M. Pirckher