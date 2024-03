EXCLUSIF - La nouvelle R5 se dévoile

Quand Luca de Meo est devenu patron de Renault il y a quatre ans, il a découvert, parmi les projets abandonnés dans les cartons, le prototype d'une nouvelle R5. C'est un modèle unique, semblable comme deux gouttes d'eau à la voiture de série. Très vite, le PDG de Renault décide de construire cette nouvelle R5. Depuis son bureau, situé dans un bâtiment historique des anciennes usines de Boulogne-Billancourt, il supervise le projet le plus important dans la relance du constructeur français, fabriquer une petite voiture électrique en France, à 25 000 euros. Personne d'autre ne le fait. Environ 8,5 millions de R5 se sont vendues entre 1972 et 1996. Pour rééditer ce succès, les designers n'ont pas eu carte blanche. La nouvelle doit ressembler à l'ancienne. Mais l'ancienne R5 a une forme très carrée, pas du tout aérodynamique. C'est un défi parce qu'aujourd'hui, ce critère est crucial pour l'autonomie d'une voiture électrique, l'autonomie, le nerf de la guerre. En exclusivité, nous avons filmé dans l'usine de la R5, à Douai. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Deperrois, E. Coppo