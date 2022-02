Exclusif : la sœur de Maëlys se confie

"Quand on m'a appelé à la barre, j'avoue que j'ai commencé un peu à stresser. Je me posais la question : "est-ce qu'il avait violé ma sœur ?" Il m'a répondu avec un petit temps de silence : "non, je n'ai pas violé votre sœur." J'ai enchaîné par : "pourquoi avez-vous mis autant de temps à dire où était Maëlys ?" Et il m'a dit : "j'expliquerai les faits après." Je lui ai dit : "non, c'est maintenant. On veut la vérité maintenant." Au moment de cet échange avec Nordahl Lelandais, Colleen de Araujo dit avoir ressenti "de la colère et un infime espoir qu'il dise la vérité. Mais on voit qu'il n'y a rien. il n'y a pas d'empathie dans ses yeux, dans ses propos, que du mensonge. Et ça m'a mis un sentiment de dégoût." C'était important pour Colleen de Araujo de faire ce face-à-face, car elle voulait avoir ses questions à elle et les poser elle-même à Nordahl Lelandais pour son deuil. Elle ajoute par la suite : " j'ai surtout assisté au procès. Et au fur et à mesure, je prenais des notes pour rajouter ou pour extérioriser tout ce que je voulais dire et ne pas en oublier un seul mot, sans avoir de regret." C'est une nouvelle épreuve pour Colleen après la disparition de Maëlys, sa cadette de trois ans. C'est pour elle qu'elle mène ce combat aujourd'hui. "On avait une relation très fusionnelle, pas le même caractère. Elle était pus solitaire et moi plus en recherche de jouer avec elle. C'est très dur sans elle. J'ai pas pu dormir dans notre chambre et j'ai décidé de dormir dans le salon pendant plus d'un an et demi. Il a fallu s'accrocher et maintenant mon deuil, je le fait après mes parents vu que j'ai beaucoup été là pour eux. On vit un combat en fait. On y arrive comme on peut, mais pour l'instant, je trouve qu'on y arrive plutôt pas mal." Leur combat n'est pas terminé. Demain, Nordahl Lelandais sera interrogé sur l'enlèvement et le meurtre de Maëlys. Avec son avocat, Colleen se prépare à affronter cette journée. Elle garde un infime espoir d'obtenir enfin des réponses avant la fin du procès. T F1 | Reportage R. Bey, R. Reverdy.