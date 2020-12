Exclusif : le témoignage du policier passé à tabac en marge de la manifestation parisienne

C'est la première fois qu'il sort de chez lui depuis son agression. Au-delà des blessures physiques, Yann, policier depuis 5 ans, est toujours sous le choc. "Je vais avoir besoin de pas mal de temps. Je crois que j'ai entre quatre et six dents de casser. J'ai du mal à m'alimenter normalement ", dit-il. C'était il y a cinq jours. Yann et ses collègues avaient pour ordre de sécuriser un chantier public. Très vite, en marge de la manifestation, ils sont pris à partie par des hommes cagoulés. Les policiers répliquent avec leurs matraques, mais Yann est projeté au sol. "Ce que j'ai pu ressentir, c'étaient les coups. Et ça va du pavé à la barre de fer, au cocktail Molotov, bouteilles d'acide. Un peu plus tôt dans la manifestation, j'ai reçu une bouteille d'eau. Je me suis demandé si ce n'est pas de l'acide qui allait me ronger le visage. Enfin, ça a été peut-être rapide, mais pour moi, c'était très long ", témoigne-t-il. Roué de coups pendant une trentaine de secondes, Yann hésite alors à faire usage de son arme. "Quand j'étais sonné et totalement désorienté, les individus en face de moi étaient là pour essayer de m'achever. Les individus qui m'agressaient criaient : achève-le, tue-le ! ", se confie-t-il au micro de TF1. Mais ses collègues parviennent à l'exfiltrer à temps. "J'aurais pu y rester ou en sortir avec un coma. Heureusement que mes collègues étaient là pour m'épauler. S'il n'y avait eu personne avec moi, c'est clair que ça serait passé autrement", ajoute-t-il. Le policier de 25 ans sait qu'il ne pourra pas prendre du service avant plusieurs semaines, mais sa vocation reste intacte. "Effectivement, c'est mon métier et ça ne change en rien à mon engagement et ma détermination", souligne-t-il. Une enquête est en cours, mais pour l'heure, aucun suspect n'a pu être identifié.