Exclusif : les confidences du capitaine Mbappé

Être capitaine, ce n'est pas que porter un brassard. En image, voici celui que Didier Deschamps a choisi pour succéder à Hugo Lloris. À peine retrouvait-il les Bleus lundi qu’il se faisait déjà chambré. Doté de ce nouveau statut, Kylian Mbappé nous a réservé ce jeudi soir sa première réaction. "C’est un honneur indescriptible. C’est unique de représenter son pays déjà, c’est quelque chose de formidable", déclare-t-il. Un meneur d’hommes qui avait déjà su trouver les mots à la mi-temps de la dernière finale de la Coupe du monde. "Je serais un capitaine extra vachement tourné vers les autres. Chacun peut prendre la parole, chacun peut importe sa manière. On a des joueurs expérimentés qui en ont plus que moi de l’expérience. C’est sûr que je suis le lien entre l’ancienne et la nouvelle génération, mais ça va très bien se passer. La seule pression, c’est de gagner les matchs", selon le nouveau capitaine des Bleus. Le capitaine bénéficie en plus d’un petit privilège non-négligeable. Il est celui à qui l’on remet les trophées. Cela tombe bien, Kylian Mbappé compte bien en soulever beaucoup. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, S. Desfarges, L. Delsol