EXCLUSIF - Les nouvelles règles de MaPrimeRénov’

Heureusement que Jacques Rongier, bénéficiaire de “Ma Prime Rénov’” pour une isolation extérieure à Lésigny (Seine-et-Marne), a isolé sa maison cette année 2023. Les travaux se terminent tout juste pour une facture de 17 000 euros grâce à une “Prime Rénov’” de 6 000 euros. En 2023, la “Prime Rénov’” permet de financer la seule isolation de la maison. Ce ne sera plus le cas en 2024, il faudrait ajouter au moins un autre projet de travaux. L’objectif du gouvernement est de privilégier les rénovations d'ampleur. C’est le cas pour la maison des années 50 à l’image, le fioul a été remplacé par une pompe à chaleur et les combles, comme les murs, ont été isolés. La facture pour le ménage avec deux enfants est de 2 000 euros seulement sur 50 000 euros de travaux. ”C’est incroyable, on n’aurait pas imaginé avoir tous ces travaux de faits pour ce prix-là”, se réjouit Célia, bénéficiaire de “Ma Prime Rénov'” à Esbly (Seine-et-Marne). Et l’an prochain, le couple propriétaire aurait même pu changer toutes les fenêtres et être encore plus gagnant. En résumé, pour obtenir le maximum de la nouvelle “Prime Rénov’”, les propriétaires sont incités à dépenser plus pour isoler plus. L’an prochain, un ménage composé de quatre personnes devrait être éligible à la “Prime Rénov’”, si ses revenus annuels sont au maximum de 63 235 euros, un plafond plus élevé en île-de-France. TF1 | Reportage P. Gallaccio, L.Romanens, S. Iorgulescu