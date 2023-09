Exclusif : les voitures concernées par le nouveau bonus écologique

Quelle voiture va le garder ? Quelle voiture va le perdre ? Ce soir du 5 septembre, la ministre de la Transition énergétique nous en dit plus sur le bonus 2024. Les modèles électriques chinois sont clairement perdants. Si les usines sont alimentées par des électricités produites avec du charbon, finies les aides de l’État. La Dacia Spring est la deuxième voiture électrique la plus vendue en France. Sans le bonus, son prix passerait de 15 800 euros à plus de 20 000 euros. Le même sort guette les voitures de la marque MG. Elles sont fabriquées en Chine. Le bonus permet jusqu'ici des prix très bas, surtout pour la location longue durée. Voilà pour les perdants du futur bonus auto 2024. Quant aux gagnants, sans surprise, ce sont les constructeurs européens. Quant à Tesla, marque américaine, mais qui fabrique essentiellement ses voitures en Chine, elle pourrait sauver son bonus de justesse. Le montant du bonus est pour l'instant de 5 000 ou 7 000 euros selon les revenus des clients. Le montant précis du nouveau bonus sera connu à la fin de l'année 2023, tout comme la liste exacte de toutes les voitures éligibles. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Petit, V. Abellaneda