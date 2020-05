Exclusif : on vous dévoile l'application StopCovid

Une fois activée, lorsque les téléphones de deux personnes qui ont installé l'application se croiseront pendant au moins quinze minutes à moins d'un mètre, le mobile de l'un enregistrera les références de l'autre. Des informations codées, complètement anonymes. Si l'une des personnes croisées contracte le virus et décide de se signaler, l'utilisateur recevra une notification sur son téléphone et des conseils sur la marche à suivre. L'alerte intervient dans les 24 heures.