Exclusif, rencontre avec Saad Hariri

La France est à la manœuvre en Arabie saoudite et c'est Jean-Yves Le Drian qui est chargé de porter un message de conciliation et d'apaisement dans une région en pleine ébullition. L'urgence consiste aussi à régler le cas de Saad Hariri, dont le sort inquiète la communauté internationale. D'ailleurs, le Premier ministre libanais a accepté l'invitation d'Emmanuel Macron, pour passer quelques jours en France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 16/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.