Exclusif : sur le chantier du porte-avions Charles de Gaulle

Immobile en cale sèche, c'est l'équivalent d'un immeuble de vingt cinq étages. Rendez-vous sur le pont du Charles de Gaulle en travaux pour l'installation d'une catapulte rénovée. C'est un dispositif uniquement maîtrisé par la France et les États-Unis qui permet de propulser les avions de combat. La corrosion causée par l'eau salée est l'ennemie numéro un du porte-avions. Nous descendons dans le profondeur du bassin pour s'en rendre compte, sous la coque. Au-dessus de nos têtes, quarante mille tonnes reposent sur des blocs de béton et de bois. Ici, les rouilles sont grattées, les chaînons, l'encre et les coques sont nettoyées.Il faut ensuite peindre l'équivalent de quatre terrains de football. Deux mille hommes travaillent jour et nuit sur ce chantier hors norme. Ils ont huit mois de travaux pour rénover le Charles de Gaulle et améliorer l'équipement à bord. On poursuit la visite dans des couloirs encombrés. Vingt-sept kilomètres de câble sont en train d'être installés dans le labyrinthe. La salle de machine comporte des nouveaux appareils pour transformer davantage l'eau salée en eau douce. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle