Exclusivité : Thomas Pesquet aux commandes d'un Rafale

Les troupes de l'Armée de terre et de la Marine nationale ont procédé aux ultimes réglages ce jeudi sur les Champs-Élysées. En effet, 4 300 hommes et femmes issus de tous les corps de l'armée défileront sur la plus belle avenue du monde pour le 14 juillet. Cette année, vous pourrez exceptionnellement suivre ce défilé avec les commentaires en direct de Thomas Pesquet qui survolera Paris à bord d'un Rafale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.