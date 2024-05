Exosquelettes : au service des agriculteurs

Il y a la cotte et les gants, mais pour Emmanuelle, agricultrice, la tenue n'est complète qu'une fois son exosquelette enfilé. Elle rejoint ses vaches pour la traite, avec son étrange outil sur le dos, un tableau plutôt insolite. Le soutien mécanique lui permet d'aborder plus sereinement son métier, car la traite nécessite des gestes répétitifs. Laver, traire, essuyer, recommencer, cela fait 28 ans qu'elle répète ces gestes, deux fois par jour. C'est une aide indispensable. Il y a quatre ans, Emmanuelle a développé une tendinopathie, aussi appelée la maladie du trayeur. Avec son mari, Jacques, ils ont bien cru qu'ils devraient tout abandonner, l'exploitation, leurs vaches. C'est un investissement coûteux, 4 000 euros, dont la moitié est prise en charge par sa mutuelle. Pour surmonter les métiers physiques, de plus en plus d'agriculteurs s'équipent d'exosquelettes, dans les salles de traite, mais aussi dans les vignes où il faut sans cesse se pencher. Il y en aura peut-être, bientôt, dans les élevages d'huîtres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Gatineau, C. Biet