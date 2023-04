Exosquelettes : la fin des tâches pénibles au travail ?

Élisabeth Burette ne peut plus se passer de son exosquelette. Cette éleveuse à Fleurbaix (Pas-de-Calais) le porte deux fois par jour pour traire ses vaches. Il soulage ses bras, fatigués de répéter les mêmes gestes depuis 34 ans. Il a coûté 4 500 euros. Mais sans cet appareil, Élisabeth aurait dû arrêter de traire. Les exosquelettes font leur entrer dans le monde agricole, le secteur de la santé ou celui de la logistique. Un autre modèle soulage le mal de dos. Il étire la colonne vertébrale et quatre moteurs placés autour de la taille compensent les efforts. Aujourd'hui, Fabrice Beaumont ne présente aucune douleur physique. Il porte un exosquelette de manière préventive, car chaque jour, il prépare plus de 300 cartons chez Ponera à Prouvy (Nord). La ceinture vaut 7 000 euros. L'an dernier, les arrêts-maladies en ont coûté 20 000 à l'entreprise de 30 salariés. Le calcul est vite fait. Cet équipement est certifié dispositif médical. Sans lui, Anthony Hurez ne pourrait plus travailler. Ce responsable d'équipe chez Marly (Nord), haut de 2 mètres, est reconnu travailleur handicapé pour ses problèmes de dos. La start-up lilloise Japet Medical est à l'origine de ce prototype. Pendant la conception, l'entreprise a réalisé une série de tests pour évaluer les conséquences de son produit sur le corps humain. Depuis sa création, il y a 7 ans, la start-up a vendu plus de 700 exemplaires. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier, B. Agirbas