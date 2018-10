Comment expliquer la pénurie de certains médicaments ?

Vaccins, antibiotiques... Les ruptures de stock de médicaments sont en train de se multiplier sur un certain nombre de produits, alors qu'il n'existe pas de pas d'équivalent ou de famille thérapeutiques. Entre 2008 et 2017, les signalements des médicaments en tension ou en rupture de stock sont passés de 48 à 530. Du jamais-vu auparavant. Comment expliquer cette pénurie ? Quelles sont les conséquences pour les malades ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.