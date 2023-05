Exploit : six résidentes d'Ehpad à l'assaut de la tour Eiffel

Elles vont devoir laisser leur canne à l'entrée de la tour Eiffel. Paulette, Jeanne, Rose, Monique, Josette et Geneviève, résidentes de l'Ehpad Saint-Vincent-de-Paul à Troyes, âgées de 83 ans à 97 ans, s'échauffent. Elles s'apprêtent à monter les 327 marches, qui mènent au premier étage de la tour Eiffel. C'est un défi lancé par leur Ehpad il y a six mois, et c’est dans les escaliers de l'établissement qu’elles se sont entraînées sans relâche, sous les yeux admiratifs des autres résidents. C’est le top départ, les premiers marches sont presque comme un jeu d’enfant. Monique, résidente, âgée de 89 ans, croyait que ce serait plus dur. Mais les escaliers de la tour Eiffel sont plus raides que ceux de l’Ehpad. Si certaines commencent à se fatiguer, Rose, la plus jeune du groupe, ne ralentit pas et se retrouve vite toute seule. Après 27 minutes d'ascension, Rose, résidente, atteint son objectif et quelques minutes plus tard pour le reste du groupe, c'est l’heure d’un repos bien mérité. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Moutot, F. Amzel