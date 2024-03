Exploitations agricoles : les vols explosent

Chaque fois qu’il quitte son tracteur, c’est le même réflexe pour Olivier. Les balises sont devenues les cibles privilégiées des voleurs, indispensables à la productivité des agriculteurs, GPS, mais aussi des outils, du carburant, et même des bétails. Depuis quelques années, les vols se multiplient dans les fermes, à l’abri des regards. Là où nous nous sommes rendus, le voisin le plus proche est à deux kilomètres. Pour se protéger, certains, comme Victor Plichon, un céréalier, n’hésitent plus à transformer leur ferme en forteresse. Caméras, alarmes, détecteurs de mouvement, après plusieurs intrusions sur son exploitation, il décide d’investir 5 000 euros d’équipement. Une installation colossale qui n’a pas empêché un nouveau vol en septembre dernier, 60 litres de fuel siphonnés. Sur les images, il n’y a aucun visage ni plaque d’immatriculation, difficile pour les forces de l’ordre d’enquêter. Alors, la gendarmerie mise avant tout sur la prévention. TF1 | Reportage L. Cloix, A. Creff