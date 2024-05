Exploités, menacés, battus : les petites mains du trafic

Les petites mains du trafic de drogue, des jeunes guetteurs ou des petits dealers sont venus partout dans l'Hexagone. Ils sont recrutés sur les réseaux sociaux pour des missions de quelques jours ou quelques semaines, sur l'un des points de deal de Marseille (Bouches-du-Rhône). Mais dans ce monde ultraviolent, la moindre erreur se paie très cher. Des jeunes travailleurs du stup se retrouvent pris au piège, par leurs propres employeurs et sont devenus les premières victimes de la guerre sanglante à laquelle se livrent les réseaux. Le fils de Karine Brouillard est une de ces victimes. Elle nous accueille, chez elle, dans une petite commune près de Valenciennes (Nord) pour nous raconter ce qui lui est arrivé, en 2023, alors qu'il vient d'avoir 21 ans. Par le passé, Hugo avait déjà eu des problèmes liés au trafic de drogue. Mais sa mère ne comprend pas toujours comment son fils a pu mourir dans un règlement de comptes. Si Karine prend la parole aujourd'hui, c'est pour alerter les adolescents attirés par l'argent du trafic, des risques qu'ils prennent en allant dealer à Marseille. En 2023, les règlements de comptes y ont fait 49 morts. La moitié de ces victimes avaient moins de 25 ans et dix d'entre elles ne venaient pas de Marseille. Face à des descentes de police plus nombreuses et une guerre de territoires toujours plus meurtrière, la main-d'oeuvre locale a déserté certains points de deal. Et les narcotrafiquants ont dû chercher de nouveaux candidats, de plus en plus jeunes recrutés partout en France via des annonces postées sur les réseaux sociaux. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bourdarias, G. Aguerre