Explorateurs, plongeurs : une vie à défendre les océans

À travers ses photos, Alexis Rosenfeld raconte les fonds marins depuis 25 ans. Alors, l'Unesco lui a confié une mission. Pendant les dix prochaines années, il va inventorier et immortaliser les recoins les plus secrets des océans. Ce jour-là, en plein cœur du Pacifique, l'explorateur et son équipe s'apprêtent à faire une découverte à laquelle ils n'avaient même pas osé rêver. Entre 40 et 80 mètres de profondeur, un récif corallien intact, l'un des plus grands du monde, sur plus de trois kilomètres de long, comme un immense jardin de rose parfaitement préservé du changement climatique. Pourquoi ces coraux sont-ils en parfaite santé alors que la moitié des récifs ont disparu en un siècle ? C'est une des nombreuses questions à laquelle sont actuellement en train de répondre les scientifiques. Comprendre et témoigner d'une beauté fragile, c'est la mission que s'est donnée Pierre Frolla. Après une carrière de champion du monde, l'apnéiste met ses compétences au service d'une autre cause. Il veut transmettre l'émotion qu'il ressent au fond de l'eau grâce au travail de Greg Lecœur, le photographe qui l'accompagne. Plus près de nous, sur les côtes toulonnaises, eux, passent à l'acte. Ces bénévoles sont des jardiniers sous-marins. Sous l'eau, ils récupèrent les coraux abîmés. Puis à la surface, ils sont bouturés comme des plantes greffées sur des rochers à l'aide d'une colle biodégradable. Cette association a déjà planté plus de 700 coraux à travers le monde. Un travail précieux, car cet animal marin est une véritable éponge à CO2. C'est en partie grâce à lui que l'océan absorbe pour le moment un quart du gaz carbonique produit par l'homme. TF1 | Reportage M. Brossard - S. Deshaies