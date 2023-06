Exploration du Titanic : un sous-marin porté disparu

La vidéo en tête de cet article montre la dernière image du Titan. Le compte à rebours pour le trouver est lancé. À bord du sous-marin, le pilote et quatre passagers qui dans 40 heures n'auront plus d'oxygène. "Nos recherches sont concentrées sur l'eau avec un avion qui analyse la surface de la mer avec un radar. Mais aussi sous l'eau, car l'un de nos avions a envoyé un sonar. Aujourd'hui, ces recherches n'ont donné aucun résultat", indique le Capitaine Jamie Frederick, garde-côte américain. Sa plongée a débuté dimanche à 700 km des côtes canadiennes. Une immersion pour atteindre l'épave mythique à 3 800 m de profondeur. Mais moins de deux heures après le début de la plongée, le contact est perdu. À bord du submersible, l'océanologue français Paul-Henry Nargeolet. Depuis 35 ans, celui qu'on surnomme "Monsieur Titanic" est le témoin de l'évolution de l'épave. Des scientifiques, mais aussi des clients fortunés, puisqu'il faut débourser pas moins de 230 000 euros pour y participer. Les autres passagers sont un homme d'affaires britannique et un magnat pakistanais accompagné de son fils. Ils sont tous désormais prisonniers à l'intérieur du minuscule sous-marin, où il est impossible de se tenir debout. Pour les sauver, six spécialistes de l'Ifremer équipés d'un robot sous-marin grande profondeur arriveront mercredi soir sur zone. "À partir de là, on pourra plonger pour chercher le sous-marin. On a une position de descente qui est assez fiable, donc on devrait, en théorie, le trouver assez rapidement", explique Jon Opderbecke, responsable de l'Unité système sous-marin de l'Ifremer. Le Titan se trouve-t-il à côté du Titanic tout au fond de l'océan ? Dérive-t-il sous l'eau ou à la surface ? Le localiser demeure ce soir l'unique espoir de sauver ces explorateurs. TF1 | Reportage H. Dreyfus, P. François