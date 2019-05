Explosion à Lyon : l'enquête se poursuit

Un colis piégé a explosé vendredi 24 mai 2019 à Lyon. Un jeune homme de 24 ans et plusieurs de ses proches ont été interpellés, mais l'enquête est loin d'être terminée. Ce suspect est interrogé en garde à vue, mais il se mure dans le silence. Par ailleurs, les enquêteurs sont toujours très nombreux sur le terrain, notamment dans la résidence où habitait ce suspect avec sa famille. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.