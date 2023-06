Explosion à Paris : comment travaillent les enquêteurs ?

L'enquête s'annonce déjà longue et complexe. La piste d'une fuite de gaz est privilégiée, certes, mais impossible, pour l'heure, de l'affirmer. La seule certitude est que des riverains ont parlé aux policiers, tour à tour, d'une forte odeur de gaz juste avant l'explosion. Mais aussi de travaux effectués, il y a six mois, sur le réseau dans la même rue Saint-Jacques. Les policiers n'excluent encore aucun scénario, qu'il soit accidentel ou criminel. Christophe Salade est enseignant en architecture intérieure à la Paris American Academy. D'après lui, l'école de mode n'était pas raccordée au gaz. C'est un travail de fourmi qui s'engage. Les enquêteurs et les experts ont désormais deux objectifs. D'abord, retracer le parcours de toutes les canalisations de la rue, pour repérer une éventuelle fuite. Ensuite, mettre la main sur les compteurs de gaz des immeubles voisins, pour savoir si un débit anormal a été enregistré. L'entreprise GRDF, elle, dit attendre les résultats de l'enquête judiciaire, mais assure que son réseau à Paris est régulièrement contrôlé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Brenier, F. Jolfre