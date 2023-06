Explosion à Paris : les témoins racontent

Alors que les secours viennent tout juste d'arriver, des centaines de riverains quittent les lieux dans le calme, escortés par les forces de l'ordre. À l'intérieur du périmètre de sécurité, Marcello Da Silva, réceptionniste à l'hôtel Pierre Nicole, situé à quelques mètres du lieu de l'explosion, est encore confiné. Il raconte que la porte d'entrée de son établissement s'est littéralement déplacée :"Elle était en diagonale cette porte-là. Elle était ouverte à cause de l'onde de choc". Dans le Quartier latin, en plein cœur de Paris, tous les habitants ont éprouvé le même choc : "On a senti une vibration dans l'immeuble. Ça ressemblait à une sorte de tremblement de terre donc les gens sont sortis pour voir ce qui se passait. Quand ils ont vu les flammes, certains ont eu peur, mais en tout cas tout le monde était dans la rue", raconte l'un d'entre eux. Ce soir du mercredi 21 juin, alors que les autorités sécurisent encore le quartier, les habitants attendent de savoir s'ils pourront rentrer chez eux. Pour les riverains les plus choqués, la mairie du 5e arrondissement de Paris a mis en place une cellule de crise. TF1 | Reportage A. Basar