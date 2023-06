Explosion à Paris : origine toujours inconnue

Comment l'immeuble a-t-il pu s'effondrer en à peine quelques secondes ? Mercredi soir, les enquêteurs sont convaincus que l'explosion venait de l'intérieur. Des témoins étaient à proximité. Ils ont entendu le bruit, senti le souffle, mais aussi une odeur. "Exactement, on est sorti. Il y avait une odeur de gaz. Une odeur d'abord bizarre, et après on l'a identifiée comme du gaz", témoigne l'un d'eux. Selon la mairie du 5e arrondissement, il s'agit bien d'une explosion liée au gaz provenant de l'immeuble. Mais pour le moment, la procureure de la République de Paris n'écarte aucune piste. "Nous allons nous interroger sur le point de savoir s'il y a un non-respect d'une réglementation ou une imprudence individuelle qui aurait conduit à cette explosion, si elle-même aurait conduit à ces blessures", explique Laure Beccuau. Selon un habitant, des travaux sur le réseau de gaz avaient eu lieu récemment dans le quartier. Pour l'heure, il est impossible de connaître la cause de l'explosion. Mais elle en rappelle d'autres, celle de la rue de Trévise, à Paris, qui avait fait quatre morts. Il y a deux ans, une autre explosion à Bordeaux avait fait un mort, ou encore un immeuble effondré à Sanary-sur-Mer, où trois personnes avaient perdu la vie. À chaque fois la même cause : une fuite de gaz. Quand il est mélangé à de l'oxygène dans un milieu clos, le gaz naturel atteint très rapidement son seuil d'explosivité. La moindre étincelle, c'est l'explosion. L'enquête pour déterminer les causes de cette nouvelle explosion pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. TF1 | Reportage P. Corrieu, B. Guénais