Explosion à Paris : une centaine de personnes relogées

C’était un immeuble classé monument historique, il n’en reste plus rien. Mercredi 21 juin, il était 16h55 lorsque l’immeuble du 277 rue Saint-Jacques explose, faisant une cinquantaine de blessés. Certains sont dans un état critique. Parmi eux, le directeur et des professeurs de la Paris American Academy, l’école d’art hébergée dans le bâtiment. Les 75 étudiants, eux, étaient en sortie à l’extérieur. Juste en face, deux autres immeubles sont partiellement détruits. Voici, en image, la zone évacuée, quinze bâtiments sont fragilisés. Une centaine d’habitants a dû quitter les lieux. Ils sont hébergés chez des proches ou dans des logements d’urgence. Certains sont autorisés à retourner chez eux. Dix minutes, sous escorte des pompiers, juste le temps de récupérer quelques affaires et de constater les dégâts. Même à 100 mètres de là, la déflagration a tout soufflé. Tous les bâtiments vont désormais être inspectés. Une expertise qui pourrait prendre plusieurs semaines. Ce jeudi soir, une femme reste toujours portée disparue. TF1 | Reportage F. de Juvigny, M. Alibert