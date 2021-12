Explosion à Sanary-sur-Mer : des riverains choqués et émus

Hagard sur le port de Sanary-sur-Mer depuis ce matin, Jonathan ne réalise toujours pas que dans l'effondrement d'un immeuble du centre-ville, il vient de perdre un ami. "C'est douloureux d'apprendre qu'une personne avec qui on a partagé de grands moments parte en ce temps-là à 30 ans. De plus, il venait d'être père. C'est un homme qui avait le cœur sur la main, sa famille aussi", témoigne-t-il, très ému. Thibault Monteiro était le gérant du restaurant Le Galion, une affaire familiale, une institution sur le Vieux-Port. "Il était vraiment très gentil. On a tous beaucoup de peine", témoigne une dame auprès de nos équipes. "Je suis effondrée, pour Thibault qui est décédé, le papa du bébé", déplore une voisine. Sanary-sur-Mer est sous le choc d'autant que deux natifs du village sont toujours portés disparus, Daniel G. 58 ans et sa mère de 92 ans. "Ça m'a fait un choc ce matin", témoigne également un quinquagénaire qui allait à l'école avec Daniel. Quelques habitants ont poussé la porte de la cellule psychologique cet après-midi, mais la majorité est restée sur les lieux du drame pour se recueillir. TF1 | Reportage M. Perrot, F. Miara