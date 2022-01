Explosion dans le Bronx : l'incroyable réaction des policiers

L'alerte a été donnée quatre minutes plus tôt. La maison de trois étages est encore en flammes. Les secours sont déjà en place, à l'instar de ce policier qui porte une caméra sur sa tenue. Au rez-de-chaussée, les cris d'une femme. Elle est prisonnière des débris. La femme est sauvée. Blessée, elle sera transportée à l'hôpital. Cent pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie, sécuriser les lieux et enquêter. Piste principale : une explosion de gaz qui a tué une femme de 77 ans et fait huit blessés. Les faits se sont déroulé dans le Bronx, quartier populaire de New York. L'habitat y est parfois vétuste et mal entretenu. La semaine dernière déjà, un incendie avait causé la mort de 17 personnes. TF1 | Reportage A. Monnier - A. Ponsard