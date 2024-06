Explosion dans une chambre d’hôtel : un homme arrêté à Roissy-en-France

Ce qu’on sait, c’est que cet homme a été grièvement blessé au bras et au visage. L’explosion a eu lieu dans sa chambre d’hôtel à Roissy, près de l’aéroport, lundi soir. Son profil interroge. Il a 26 ans, il est né dans le Donbass, de nationalité russe et ukrainienne, selon le parquet national antiterroriste. Il est actuellement en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes et détention de produits explosifs. Les enquêteurs de la DGSI vont tenter d’en savoir plus sur ses motivations. La garde à vue de cet homme de 26 ans peut durer jusqu’à vendredi soir. TF1 | Duplex G. Chièze