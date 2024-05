Explosion dans une usine : qui en veut à Volvic ?

C'est un tout petit local et pourtant, son incendie a mis toute une usine à l'arrêt et pour cause, à l'intérieur, il ne reste plus rien. Tout le système électronique est carbonisé. Pour trouver ce bâtiment technique, il faut s'aventurer au beau milieu de la forêt, là où se situe la zone de pompage de l'eau de Volvic, une zone protégée par deux rangées de grillages, des barbelés, et munie de nombreuses caméras de surveillance. Une inscription a également été laissée sur l'un des murs du local. Deux personnes en tenue de camouflage ont d'ores et déjà été repérées sur les lieux grâce aux images de vidéosurveillance. C'est un incendie rapidement maîtrisé, mais aux conséquences immédiates. Si l'usine était à l'arrêt ce mercredi 1er mai, elle l'est restée également ce jeudi 2 mai. Résultat, quelque 2,5 millions de bouteilles d'eau minérale n'ont pas pu être produites et 300 salariés ont été placés au chômage technique. Propriété du groupe Danone, Volvic est, depuis plusieurs années, sous le feu des critiques des militants écologistes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive