Explosion de gaz à Paris : le quartier toujours bouclé

Ce lundi 14 janvier 2019, les pompiers ont suffisamment avancé dans leurs recherches et ont livré des photos de la boulangerie éventrée. Les lieux illustrent l'énergie libérée par l'explosion survenue samedi dernier. Jusqu'à ce jour, l'enquête se poursuit toujours pour établir les raisons de cet incident. Et les habitants des immeubles ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer chez eux.