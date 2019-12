Explosion de la rue de Trévise : que dit le rapport rendu par les experts ?

Survenue le 12 janvier 2019, l'explosion de la rue de Trévise à Paris avait fait 4 morts, 66 blessés et 400 sinistrés. Cet accident était dû au gaz. L'enquête pointe du doigt des "manquements" de la part d'une entreprise et de la mairie de la capitale. Focus sur le contenu dudit rapport d'expertise fait sur ce drame et les réactions qui ont suivi sa parution. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.