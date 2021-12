Explosion d’un immeuble à Sanary-sur-Mer : où en est l’enquête ?

Le port de Sanary est méconnaissable. Il ne reste presque plus rien du pâté de maisons où l'immeuble s'est effondré. Edwige et Michel Ponti ont tout perdu. Ils ont été évacués quelques minutes après l'explosion. Ils vivaient aux étages de l'immeuble démoli à côté du bâtiment effondré. Ils n'ont rien pu récupérer et sont en colère. Ces propriétaires qui se sont réfugiés dans un studio ont porté plainte contre X. L'enquête avance. Joint par téléphone, le procureur de Toulon a ouvert une information judiciaire pour homicide et blessure involontaires. Une surconsommation de gaz a été repérée entre une heure et trois heures du matin. Et dans les gravats, un robinet de gaz a été retrouvé ouvert. Était-ce volontaire ou accidentel ? Les enquêteurs se penchent désormais sur un éventuel suicide d'un habitant de l'immeuble. Lors d'un contrôle en octobre 2021 par un agent GRDF, aucune anomalie n'avait été constatée. Sur le site, la démolition d'un troisième bâtiment adjacent a démarré ce mercredi. L'incertitude demeure pour l'immeuble de la crêperie. Les obsèques des trois victimes se dérouleront jeudi et vendredi à Sanary-sur-Mer dans le Var. TF1 | Reportage P. Lefrançois, É. Pépin