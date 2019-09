Explosion d'une cuve de chlore à Ajaccio : situation sous contrôle et enquête ouverte

Ce mercredi soir, le périmètre de sécurité et de confinement est passés à deux cents mètres. Le travail des pompiers continue, afin de pomper le chlore qui reste dans la station d'épuration des Sanguinaires. Une enquête a été ouverte par les autorités, qui précisent que la situation est sous contrôle. Et les personnes, qui ont été intoxiquées et hospitalisées, devraient rentrer chez elles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.