Explosion d'une grenade en pleine rue : deux personnes gravement blessées

Ce n'est pas une bombe, mais une grenade jetée devant des riverains abasourdis. Un cycliste de 40 ans a eu le bras arraché et une passante, le doigt sectionné. Au matin de ce vendredi 24 mai, un restaurateur ne cache pas son traumatisme. Selon lui, il s'en est fallu de peu pour ne pas être blessé. Peu après 20 heures, ce jeudi 23 mai, un homme conduisant un scooter lance une grenade dans une rue avant de s'enfuir. Cette arme de guerre, c'est une grenade défensive yougoslave de type M52. Une riveraine, installée depuis peu dans le quartier, est encore choquée. Il est impossible pour l'instant de dire s'il s'agit d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Mais pour Grégory Goupil, policier, un palier est franchi. "Les règlements de compte à la kalachnikov, j'ai envie de vous dire, c'est presque banalisé. C'est ça qui est grave. Et aujourd'hui, on en arrive à des faits de jet de grenade", affirme-t-il. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. Le pilote du scooter est, quant à lui, recherché. TF1 | Reportage H. Dreyfus, R. Roiné