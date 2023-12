Explosion, inondations : chaos aux Seychelles

Au beau milieu de la nuit, les premières sirènes retentissent, puis une énorme détonation est entendue à plusieurs kilomètres de distance. Résultat, des dizaines de baies vitrées sont à terre et des habitants apeurés tentent de comprendre. La déflagration a eu lieu dans l'entreprise CCCL qui abrite des explosifs. Nous sommes dans la zone industrielle providence, au nord-ouest de île de Mahé, la plus grande des Seychelles. Voici en images, dans la matinée de ce jeudi 7 décembre, à quoi ressemble le cratère provoqué par l'explosion. D’une profondeur de seize mètres, il permet de mieux comprendre l’ampleur des dégâts. Tout autour se trouve une zone totalement dévastée, des arbres couchés et des bâtiments anéantis. Face au désastre, l'état d'urgence a été déclaré, école fermée et déplacement strictement encadré. L’état d'urgence a été levé en début d'après-midi de ce jeudi 7 décembre. Une enquête est en cours, mais les causes de la déflagration sont pour l'instant inconnu. En tout, 66 personnes ont été blessées. Seule certitude, le bilan aurait pu être plus dramatique si l'explosion avait eu lieu de jour. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Cressens