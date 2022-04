Explosion Saint-Laurent-de-la-Salanque : 3 personnes en garde à vue

Et si ces murs calcinés avaient enfin parlé et livré la clé de l'énigme ? Presque deux mois après l'explosion qui a ravagé trois immeubles et tué huit personnes, les enquêteurs semblent avancer vers la piste criminelle. Depuis ce matin, trois hommes sont en garde à vue face aux gendarmes. Ils ont été interpellés pour les faits de destruction volontaire. Laurence vit à quelques dizaines de mètres du lieu de l'explosion. Elle est partagée entre colère et incompréhension. Parmi les suspects figure un homme de 43 ans. Il est le gérant de la petite épicerie située au rez-de-chaussée de l'immeuble où la déflagration s'est produite. Des témoins avaient cru voir dans son local des bonbonnes de gaz. Plusieurs habitants qui connaissent ce commerçant préfèrent croire à un accident. Désormais, les gendarmes ont encore un peu plus de 24 heures pour interroger les trois suspects, avant qu'un juge ne décide de leurs sorts. T F1 | Reportage G. Brenier, A. Bacot