Explosions à Beyrouth : après le choc, la solidarité s'organise

La violence de la double explosion, qui a dévasté Beyrouth, a d'abord sidéré les habitants de la capitale libanaise. Mais ensuite, la solidarité a commencé à s'organiser petit à petit. Entre voisins, d'un quartier à l'autre, les Libanais sont passés à l'action pour rechercher des blessés, pour porter les premiers soins, et pour apporter de la nourriture ou à boire. Nos journalistes ont passé la journée dans les rues de la ville pour assister à ces scènes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.