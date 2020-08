Explosions à Beyrouth : ce que l'on sait sur les causes de l’accident

Selon nos informations, la déflagration qui a soufflé une partie de la ville de Beyrouth serait due à l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium sur le port. Quant à l'élément déclencheur de cette dernière, si des Libanais évoquent l'hypothèse d'une frappe aérienne, la thèse de l'accident est ce soir privilégiée.