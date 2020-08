Explosions à Beyrouth : de nombreuses habitations ravagées

À Beyrouth, 300 000 personnes sont ce soir sans abri, mais le mot d'ordre est que personne ne doit dormir dehors. Les amis et les proches des sinistrés ont déjà commencé à déblayer les appartements sens dessus dessous de ceux qui ont été les plus touchés. Bon nombre d'habitants ont également quitté la ville pour aller dans des maisons secondaires qu'ils ont dans les montagnes ou dans leurs familles.