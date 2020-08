Explosions à Beyrouth : des familles recherchent toujours leurs disparus

Il y a une semaine, Beyrouth a été secoué par une double explosion. Le quartier du port a été dévasté. Il ne reste aujourd'hui plus qu'un cratère et des décombres. Les recherches de victimes se poursuivent. On compte encore une vingtaine de disparus. Parmi eux, trois membres d'une même famille. Ils étaient pompiers. Ils sont devenus les visages martyrs de cette catastrophe. Nos journalistes ont rencontré leurs proches. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.