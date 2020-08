Explosions à Beyrouth : des secouristes français à la recherche des disparus

Deux jours après les explosions dans la capitale libanaise, le dernier bilan fait état d'au moins 137 morts, 5 000 blessés et des dizaines de disparus. Les secouristes espèrent encore trouver de survivants. Une cinquantaine de pompiers français participent aux recherches. Nos journalistes sur place ont pu les suivre une partie de la journée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.