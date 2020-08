Explosions à Beyrouth : la ville dévastée

Le gouvernement libanais vient de décréter l'état d'urgence pendant deux semaines à Beyrouth, dans une ville à moitié détruite, dans un pays où près de 50% des habitants vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. De Washington à Téhéran, en passant par Paris et le Koweït, les promesses d'aide affluent, car les dégâts sont estimés à trois milliards de dollars, dans un pays déjà en pleine décomposition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.