Explosions dans une poudrerie de Bergerac : le point sur la situation

L’origine des explosions dans la poudrerie de Bergerac serait accidentelle. Plusieurs pistes sont évoquées. Il y avait déjà des opérations de maintenance durant cette période estivale sur ce site et dans le hangar où il y a eu les explosions. Le préfet de Dordogne parle aussi de la canicule comme facteur ayant favorisé ces explosions. D’ailleurs, on y produit de la poudre à explosifs. Mais il faudra attendre le bilan et les conclusions de la police scientifique pour savoir ce qui s’est exactement passé dans ce hangar 75. TF1 | Duplex Y. Chambon